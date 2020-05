Corea del Sud: il movimento per le “comfot women” travolto da indagini giudiziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni e organizzazioni non governative della Corea del Sud che guidano la battaglia contro il Giappone sul tema delle “comfort women” – le vittime di schiavitù sessuale durante l’occupazione pre-bellica della Corea da parte delle truppe imperiali giapponesi – rischiano di verdere azzerata la loro credibilità, per effetto di una ondata di indagini giudiziarie in merito alle loro pratiche contabili e all’abuso di fondi. Ieri, 20 maggio, la Procura di Seul ha effettuato perquisizioni presso la sede del Consiglio coreano per la giustizia e il ricordo della schiavitù sessuale militare da parte del Giappone”: una tra le principali associazioni che portano avanti la battaglia storica contro il Giappone, che da parte sua nega l’esercito imperiale giapponese abbia mai adottato politiche di schiavitù sessuale nelle aree sottoposte ad occupazione. Lee Na-young, presidente del Consiglio, ha presentato scuse formali per aver causato “dolore alle vittime e al sostegno mondiale alla loro causa”. “Abbiamo già chiesto una revisione esterna dei conti, e stiamo soppesando le prossime iniziative”, ha dichiarato Lee, riferendosi alle accuse secondo cui l’associazione da lei diretta non avrebbe fatto un uso trasparente dei fondi raccolti tramite le donazioni. Lee ha ammesso “errori di lieve entità” nei registri contabili del gruppo civico, che però è anche accusato di operazioni di compravendita immobiliare illecite. (segue) (Git)