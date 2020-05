Malesia-India: olio di palma, Kuala Lumpur apre a rafforzamento scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha ribadito l’impegno a rafforzare le relazioni diplomatiche e commerciali con l’India, dopo che il paese. Primo consumatore di olio di palma al mondo, ha accettato di riprendere le importazioni di tale risorsa dalla Malesia. I compratori indiani hanno firmato contratti d’acquisto per 200mila tonnellate di olio di palma grezzo dalla Malesia per il bimestre giugno-luglio 2020, al termine di uno scontro diplomatico che si era protratto per oltre quattro mesi, a seguito della decisione di Nuova Delhi di bloccare l’importazione di tale risorsa, che costituisce una voce fondamentale dell’export malese. Le esportazioni malesi di olio di palma verso l’India sono calate del 94 per cento annuo tra gennaio e aprile di quest’anno, a sole 96.145 tonnellate. Il calo dei prezzi sotto la soglia minima di imposizione delle tariffe per l’export malesi, e la decisione di Nuova Delhi di non estendere i limiti alle importazioni di olio di palma raffinato, hanno portato però ad un nuovo aumento degli acquisti. I future sull’olio di palma scambiati presso la borsa di Kuala Lumpur hanno segnato un rialzo del 47 per cento nella giornata di ieri, a seguito delle dichiarazioni distensive del governo malese. (segue) (Fim)