Malesia-India: olio di palma, Kuala Lumpur apre a rafforzamento scambi commerciali (2)

- Il nuovo governo della Malesia aveva annunciato a marzo di voler risolvere la disputa relativa all’olio di palma in corso con l’India entro un mese. Il nuovo ministro malese delle Materie prime malese, Mohd Khairuddin Aman Razali, ha inviato una delegazione in India nel tentativo di migliorare le relazioni tra i due paesi. L’India, primo consumatore mondiale di olio di palma per uso alimentare, ha imposto limiti all’importazione di tale prodotto dalla Malesia quest’anno, dopo le critiche mosse dall’ex premier malese, Mahathir Mohamad, alle politiche di Nuova Delhi nella regione del Kashmir. Mahathir ha rassegnato le dimissioni alla fine di febbraio, e gli è succeduto a sorpresa l’attuale primo ministro ,Muhyiddin Yassin. (segue) (Fim)