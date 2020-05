Malesia-India: olio di palma, Kuala Lumpur apre a rafforzamento scambi commerciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro malese, Mahathir Mohamad, ha dichiarato alla fine di gennaio che la Malesia è una nazione troppo piccola per rispondere al boicottaggio indiano dell'olio di palma. "Siamo troppo piccoli per intraprendere azioni di ritorsione. Dobbiamo trovare modi e mezzi per superarlo", ha detto il premier ai giornalisti a Langkawi, un'isola di villeggiatura al largo della costa occidentale della Malesia. Il mese scorso l’India ha introdotto restrizioni alle importazioni dal suo più importante fornitore di olio di palma, secondo produttore mondiale di questo prodotto, in risposta alle critiche del primo ministro malese per la revoca dell’autonomia speciale al Kashmir indiano e per la nuova legge sulla cittadinanza, ritenuta discriminatoria nei confronti dei musulmani. Il 94enne Mahathir, che governa un paese a maggioranza musulmano, è entrato in rotta di collisione con il governo indiano guidato da Narendra Modi, nazionalista induista, anche per il suo rifiuto di revocare la residenza al controverso predicatore islamico indiano Zakir Nasik, che da tre anni si è trasferito in Malesia scappando da accuse di riciclaggio di denaro e incitamento all'odio religioso. (segue) (Fim)