Malesia-India: olio di palma, Kuala Lumpur apre a rafforzamento scambi commerciali (6)

- La Direzione generale del commercio estero (Dgft) dell’India ha inserito tre tipi di olio di palma raffinato tra le merci soggette a restrizioni alle importazioni. Ciò vuol dire che gli importatori dovranno chiedere un’autorizzazione. La misura è una barriera non tariffaria, decisa da Nuova Delhi dopo le posizioni critiche espresse da Kuala Lumpur, a sostegno della comunità musulmana, sul Kashmir indiano in seguito alla revoca dell’autonomia speciale nonché sulla nuova legge sulla cittadinanza. L’India è il primo paese importatore al mondo di oli commestibili: 12,4 milioni di tonnellate nel 2018-19, per un valore di 8,227 miliardi di dollari secondo i dati ufficiali. L’olio di palma, proveniente principalmente dalla Malesia e dall’Indonesia, supera i nove miliardi di dollari. (Fim)