Imprese: Generali, al 31 marzo risultato operativo in aumento del 7,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato operativo di Generali si è attesta a 1,448 miliardi di euro nel primo trimestre di quest’anno, con un aumento del 7,6 per cento. Lo si apprende dai dati finanziari al 31 marzo 2020 approvati dal consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola. In particolare, ha registrato un incremento di 14,6 punti percentuali il risultato operativo del segmento Danni, trainato sia dalla performance tecnica, che compensa il calo del risultato degli investimenti, sia dal positivo contributo di 34 milioni di dollari derivante dalla nuova acquisizione di Seguradoras Unidas in Portogall. Il combined ratio, prosegue la nota, è migliorato all’89,5 per cento con due punti in meno rispetto al 2019: una variazione da imputare al miglioramento della sinistralità corrente non catastrofale, osservato in entrambi i comparti e più marcato in quello auto. (segue) (Com)