Imprese: Generali, al 31 marzo risultato operativo in aumento del 7,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre positivo il corso del tasso costi, in particolare nella componente amministrativa: nel primo trimestre si sono registrati circa 93 milioni di euro di sinistri catastrofali, pari a 1,7 punti sul combined ratio. Sostanzialmente stabile poi il risultato operativo del segmento Vita che ha registrato un decremento dello 0,6 per cento, e dove il buon andamento del margine tecnico al netto delle spese di gestione assicurativa è compensato dal calo del risultato degli investimenti a seguito dell’impatto negativo dei mercati finanziari nel periodo di riferimento. In aumento invece il risultato operativo del segmento Asset Management con un incremento di 32 punti percentuali rispetto al 2019: questo principalmente a seguito dell’aumento dei ricavi operativi pari a 195 milioni di euro, che, rispetto al primo trimestre dello scorso anno, hanno beneficiato del consolidamento dei ricavi delle nuove boutique. A perimetro omogeneo, l’incremento del risultato operativo del segmento sarebbe pari a 24,0 per cento. Migliora anche il risultato operativo del segmento Holding e altre attività, per effetto del maggiore risultato di Banca Generali. (Com)