Usa: coronavirus, quasi la metà delle famiglie ha perso il reddito da lavoro

- Un'indagine dell'Ufficio del censimento degli Stati Uniti, che vuole tracciare l'impatto della pandemia di coronavirus nel Paese, ha rilevato come il 47,5 per cento delle famiglie segnali una perdita di reddito da lavoro. Lo riporta il sito "The Hill". La recessione economica soprattutto i più poveri: più della metà delle famiglie con un reddito inferiore ai 50mila dollari l'anno afferma di aver visto diminuire il proprio reddito, così come più della metà delle famiglie in cui nessuno ha conseguito una laurea. Le famiglie guidate da persone di età inferiore ai 55 anni hanno maggiori probabilità di aver perso il reddito, così come le famiglie afroamericane o ispaniche, secondo il rapporto. Le perdite si fanno sentire più acutamente negli Stati che dipendono fortemente dal turismo e negli Stati in cui la pandemia ha colpito prima. (Nys)