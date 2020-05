Coronavirus: Usa, nuove misure di sicurezza per JetBlue e United Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree statunitensi JetBlue Airways e United Airlines hanno annunciato oggi nuove misure di sicurezza volte a ristabilire la fiducia nei viaggi mentre diversi dirigenti hanno indicato che la domanda interna sta migliorando. Lo riporta la stampa internazionale. Gli Stati Uniti stanno iniziando a riaprire e le compagnie aeree prevedono un aumento dei viaggi nazionali nel lungo weekend festivo per il Memorial Day il 25 maggio. Mentre i dati mostrano che solo una piccola parte dei voli recenti era piena per oltre il 70 per cento, potrebbero presto esserci aerei pieni o quasi pieni, ha detto Airlines for America, un gruppo commerciale che rappresenta le principali compagnie aeree statunitensi. JetBlue continuerà a rendere disponibili i posti a sedere alternati fino ad almeno il 6 luglio, controllerà le temperature dei membri dell'equipaggio e intensificherà la pulizia degli aeromobili con l'appannamento elettrostatico. United implementerà gli spruzzatori elettrostatici di Clorox Co e le salviettine disinfettanti nei suoi aeroporti di Chicago e Denver, seguiti da altre località. Istituirà anche chioschi touchless e implementerà controlli di temperatura per il personale. United ha trasportato circa 35 mila passeggeri al giorno la scorsa settimana, in rialzo rispetto a metà aprile, quando hanno volato meno di 10 mila passeggeri al giorno. (Nys)