Carceri: Aiello (M5s), sì Antimafia a relazione su articolo 4 bis ordinamento penitenziario

- La commissione Antimafia ha approvato la relazione sull'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Lo annuncia su Facebook Davide Aiello, deputato del Movimento 5 stelle e capogruppo della commissione bicamerale. "Abbiamo concluso poco fa un lavoro importante che ci vede impegnati da diversi mesi. È stata approvata la relazione sull'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Era opportuno intervenire con una relazione anche e soprattutto alla luce delle sentenze della Cedu e della Corte Costituzionale. Le conquiste fatte dal nostro Paese sul fronte della legislazione antimafia - conclude Aiello - vanno tutelate e rafforzate. Sulla lotta alla mafia non bisogna fare passi indietro ma solo passi in avanti". (Com)