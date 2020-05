Usa: Trump pronto a ospitare summit G7 a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suggerito ieri, 20 maggio, di riconsiderare il rinvio del summit del Gruppo delle 7 maggiori economie industrializzate (G7) originariamente in programma a giugno, cancellato a causa della pandemia di coronavirus. Trump ha offerto di ospitare l’incontro dei capi di Stato e di governo nell’area di Washington: “Ora che il nostro paese sta ‘tornando alla grandezza’, sto valutando di riprogrammare il G7 a Washington, al leggendario Camp David, in una data simile a quella originaria”, ha annunciato Trump tramite un messaggio sul suo profilo Twitter. Lo scorso marzo la Casa Bianca aveva proposto di sostituire al summit una videoconferenza, per consentire ai leader del G7 di concentrarsi nella battaglia contro il coronavirus. Il vicepresidente Usa, Mike Pence, ha però annunciato martedì, 19 maggio, la riapertura parziale dell’economia in tutti i 50 Stati Usa. Trump ha scritto su Twitter che altri paesi del G-7 hanno intrapreso un processo analogo, e che il recupero dei piani originali per il summit del G7 “invierebbe a tutti un grande segnale di ritorno alla normalità”. (Nys)