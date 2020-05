Giappone: coronavirus, governo revoca stato emergenza a Osaka, Kyoto e Hyogo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello giapponese poggia anche su un secondo concetto, noto nel paese come “tre C”: la popolazione è stata sollecitata on tanto a rimanere in casa, ma ad evitare gli spazi chiusi scarsamente ventilati; a non frequentare gli spazi affollati; e a ridurre i contatti ravvicinati con altri individui. Si tratta di indicazioni che ben si sposano con le propensioni sociali e culturali consolidate in quel paese, che già da anni ha incluso nelle norme del galateo l’utilizzo di mascherine in pubblico per i soggetti raffreddati o affetti da influenza. Infine, la Legge sulle malattie infettive in vigore in Giappone prevede che chiunque venga contagiato da malattie infettive di “categoria 2” – inclusa la Covid-19 – debba essere ricoverato e isolato, a prescindere dalla gravità o persino dall’assenza di sintomi. Questa politica ha contribuito a contenere la propagazione del virus, ma ha anche posto sotto stress le pure eccellenti strutture sanitarie del paese. Proprio in tale frangente, la libertà di manovra concessa alle amministrazioni locali ha consentito di evitare una potenziale crisi: diversi governatori provinciali hanno infatti iniziato a disapplicare la norma, ricorrendo, in anticipo sul governo centrale, a misure di isolamento alternative, ad esempio tramite il ricorso alle strutture alberghiere, che così hanno anche potuto fornire un servizio alternativo retribuito in un contesto di crollo dei flussi turistici. (segue) (Git)