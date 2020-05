Giappone: attacco informatico a Mitsubishi Electric, violate informazioni su sistemi balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di attacchi informatici ai danni del colosso giapponese dell’ingegneria Mitsubishi electric potrebbe aver portato al furto di informazioni sensibili in merito allo sviluppo di veicoli ipersonici per la veicolazione di testate balistiche attraverso gli strati più elevati dell’atmosfera terrestre. Lo hanno reso noto ieri, 20 maggio, fonti vicine al ministero della Difesa del Giappone, che ha avviato indagini in collaborazione con l’azienda, tra i principali contractor della Difesa e delle infrastrutture del paese. Alcune delle informazioni sensibili sottratte dagli hacker riguarderebbero lo sviluppo e la produzione di un prototipo di missile proposto al governo giapponese nell’ambito di uno studio di fattibilità intrapreso dalla Difesa giapponese nel 2018. Si tratterebbe in particolare si un aliante ipersonico in grado di veicolare testate balistiche, consentendo repentini cambi di traiettoria nella fase terminale dell’avvicinamento al bersaglio, e rendendone così più ardua l’intercettazione. Le informazioni sottratte erano sensibili, ma non erano state formalmente secretate dalla Difesa giapponese. Il segretario capo di gabinetto del governo giapponese, Yoshihide Suga, ha rifiutato di commentare la vicenda. (Git)