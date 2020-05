Mafie: Cirielli (Fd'I), Lamorgese rafforzi gli organici delle Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera dei deputati Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, a seguito dell'omicidio di Pasquale Tortora, fratello del boss Domenico Tortora, ad Acerra (Napoli), osserva: "Nell'hinterland napoletano la camorra torna ad uccidere anche in pieno giorno. Occorre dare un segnale forte: il Viminale rafforzi subito gli organici delle Forze dell'ordine". Il parlamentare aggiunge in una nota: "La battaglia contro la criminalità organizzata deve proseguire con atti concreti ed immediati. Il ministro Lamorgese, dunque, non resti a guardare e soprattutto non si limiti alle dichiarazioni di routine. Lo Stato - sottolinea Cirielli - deve farsi sentire con la presenza di più uomini in divisa nei territori. Non dobbiamo lasciare spazio alla paura e ai criminali che vanno perseguiti e richiusi in cella. E di certo non scarcerati, com'è avvenuto negli ultimi mesi, per colpa dell'incapacità amministrativa e politica del ministro della giustizia Bonafede", conclude l'esponente di Fd'I, "al quale oggi la maggioranza Pd-M5s-Iv ha salvato la poltrona, ma non certamente la dignità politica".(Com)