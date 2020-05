Kurz punta alla chiusura delle frontiere tra Italia e Austria: i parlamentari italiani rispondono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sulla chiusura delle frontiere con l’Italia, almeno fino al 15 giugno, ha innescato una linea di tensione tra Roma e Vienna. Kurz ha affermato che la riapertura delle frontiere tra i due paesi sarebbe “irresponsabile”, preoccupato dalla curva dei contagi di coronavirus in Italia. Al capo di governo si è poi aggiunto il ministro degli Affari europei, Karoline Edtstadler, secondo cui gli aiuti europei per la pandemia destinati anche all'Italia dovranno essere restituiti. In attesa di una replica del governo di Roma, forze politiche di maggioranza e di opposizione si sono espresse sulla questione della riapertura dei confini, importante non solo per gli interessi economici dei due paesi per via degli scambi commerciali ma anche per la libera circolazione del Brennero che coinvolge sud e nord tirolesi. Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Eugenio Zoffili, ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, che l’organismo bicamerale è al lavoro per chiamare in audizione le due parti. “Stiamo già avviando le procedure per invitare in audizione l'Austria, attraverso l'ambasciatore austriaco a Roma, il governo italiano attraverso un sottosegretario o un rappresentante della Farnesina e i rappresentanti degli albergatori delle zone di confine, perché questa decisione danneggia la nostra economia e tutti gli operatori del settore”, ha spiegato il deputato della Lega, secondo cui la mancata aperture delle frontiere è “un problema urgente” da risolvere.Per la presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, Marta Grande, continuare a parlare di mantenere chiusi i confini, come fatto da Kurz, “non fa bene a nessun paese” e alle relazioni interne alla stessa Unione europea. “In un’ottica di superamento della crisi da Covid-19, - credo che questo atteggiamento debba venire meno nei confronti dell’Italia. Abbiamo affrontato il virus e lo stiamo sconfiggendo, per cui continuare a parlare di mantenere chiusi i confini non fa bene a nessun paese e soprattutto alle relazioni all’interno dell’Unione europea”, ha evidenziato l’esponente del M5s che ha anche espresso la sua opinione in merito a un altro tema caldo di giornata: la proposta da parte di Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia di un Fondo per la ripresa alternativo a quello franco-tedesco. Un progetto che prevede, secondo quanto chiarito dallo stesso Kurz alla stampa austriaca, “mutui e non contributi” come prescritto nella ricetta avanzata da leader di Francia e Germania, Emmauel Macron e Angela Merkel. “Non sono iniziative che portano ad una conciliazione politica perché arrivare con una alternativa nel momento in cui si è trovato un accordo, che può aiutare effettivamente a chi ne ha la necessità di accedere al Fondo, non è il massimo in questa fase”, ha aggiunto Grande sottolineando come ulteriori passaggi politici possano rallentare le discussioni a livello europeo.Una reazione netta è arrivata dalla senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Affari esteri, emigrazione del Senato, Stefania Craxi, che ha sottolineato come in un momento di grande difficoltà, dovuto alla crisi del coronavirus, la mancanza di solidarietà dimostrata da alcuni paesi ha dimostrato che “il sogno europeo si è infranto”. Per Craxi, “se la solidarietà, che dovrebbe essere il valore non negoziabile e fondante dell’Europa, non fa capolino neanche in un momento della nostra storia in cui ci sono di mezzo migliaia di vite umane, bisogna prendere atto, con grande realismo, che il sogno europeo si è infranto. Naturalmente – ha aggiunto la senatrice - sarebbe una tragedia per l’Europa, le singole nazioni, e per il sistema internazionale, ma penso che non si possa far finta di non avere davanti un simulacro dell’Europa”. Per l’esponente dell’opposizione, sarebbe in corso “un progetto di mettere la mordacchia all’Italia ridurla all’impotenza e spingerla sull’orlo della crisi economica affinché diventi più malleabile e pronta ad accettare una guida esterna”. Sulla questione della mancata riapertura delle frontiere tra Austria e Germania, il senatore del Partito democratico (Pd) e membro della commissione Affari esteri ed emigrazione del Senato, Alessandro Alfieri, ha auspicato l’avvio di un’iniziativa del governo italiano nel convocare i paesi dello spazio Schengen per discutere della questione. “Sono certo che il governo sta lavorando per trovare una posizione comune all’interno dello spazio Schengen sulla questione”, ha detto Alfieri rimarcando la necessità di una “riflessione a livello europeo in sede Schengen al fine di evitare veti unilaterali o accordi bilaterali che fanno saltare il principio di Schengen, dove le decisioni le prendono i paesi tutti insieme”. (Res)