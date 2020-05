Difesa: Rizzo (M5s), commissione ha ripreso i lavori a pieno ritmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi la commissione Difesa ha ripreso i lavori a pieno ritmo: dopo i rallentamenti dovuti alle disposizioni anti-contagio per il Covid-19 è infatti ripresa la votazione sugli emendamenti e gli articoli della Pdl Corda ed altri, che dettano norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare. Così in una nota il presidente della commissione Difesa alla Camera dei deputati, Gianluca Rizzo. “Lavori che sono ripresi nel giorno in cui ricorrono i 50 anni dall'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori: si tratta, con questa legge, di estendere ai lavoratori e alle lavoratrici con le stellette il diritto alla tutela del lavoro e all'organizzazione sindacale", ha detto, ricordando come "la proposta di legge sui sindacati dei militari sia già calendarizzata in aula per il prossimo luglio". (Com)