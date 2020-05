Confindustria: Bonomi eletto presidente, è record di consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’elezione avvenuta all’unanimità, da parte dell’assemblea privata, quella di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria. Sono stati, infatti, 818 i sì, con nessun no ed appena una scheda nulla. La partecipazione è stata elevata, pari a ben il 94,13 per cento degli aventi diritto al voto, con il 99,9 per cento di consensi registrati. Un vero e proprio record. Per la prima volta nella storia, a causa dell’emergenza coronavirus, non è stata la consueta assemblea generale a ratificare quanto deciso lo scorso aprile, con la designazione del Consiglio generale dell’organizzazione. La votazione si è svolta in forma telematica, a porte chiuse ed in sessione privata. Bonomi, che lascia il timone di Assolombarda al già vicepresidente vicario Alessandro Spada fino al rinnovo delle cariche, previste per la prossima primavera, prende così il posto di Vincenzo Boccia e guiderà gli industriali per i prossimi quattro anni, fino a maggio 2024. Ad affiancare il neo presidente di Confindustria una squadra formata da 10 vicepresidenti elettivi: Barbara Beltrame, con delega all'internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto Marenghi, con delega all'Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing associativo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie imprese; Natale Mazzuca, con delega all'Economia del mare ed al Mezzogiorno; Emanuele Orsini, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco; Maria Cristina Piovesana, con delega ad Ambiente e Sostenibilità; Maurizio Stirpe, con delega al Lavoro e alle Relazioni industriali. (segue) (Rin)