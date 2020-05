Farnesina: da inizio emergenza Covid-19 rimpatriati 84 mila connazionali da 188 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’avvio dell’emergenza Covid-19 la Farnesina ha coordinato, grazie al lavoro dell’Unità di crisi e delle ambasciate e consolati all’estero, il rientro in sicurezza di oltre 84 mila connazionali da 118 paesi, mediante 823 operazioni aeree, marittime e terrestri. È quanto riferisce la Farnesina in una nota. Solo nella giornata odierna i voli speciali organizzati hanno consentito il rimpatrio di 473 cittadini italiani rimasti bloccati in paesi quali Regno Unito, Belgio, Malta, ma anche i remoti Cile e Bolivia e l’isola caraibica di Saint-Barthelemy. Nella tarda serata italiana decolleranno inoltre due voli da Goa e Nuova Delhi, in India, nonché un volo dalla Repubblica Dominicana che, dopo uno scalo in Messico, riporterà in Italia in tutta sicurezza altri connazionali dal Centro America. Questa operazione si configura come la terza occasione di rientro che l’ambasciata a Città del Messico ha organizzato, d’intesa con l’Unità di crisi, a partire dal 25 marzo. Altri due voli speciali avevano in precedenza riportato a casa oltre 300 cittadini italiani impossibilitati a tornare dal Messico. La Farnesina continua a lavorare senza sosta per garantire il rientro in totale sicurezza a tutti i connazionali rimasti bloccati all’estero, grazie all’incessante lavoro delle sue ambasciate e consolati nel mondo, conclude la nota. (Com)