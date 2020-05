Usa: Pelosi autorizza il voto a distanza per un periodo di 45 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha autorizzato formalmente per un periodo di 45 giorni la possibilità per i membri della Camera di esprimere il proprio voto a distanza, a causa della pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill", che definisce "storiche" le nuove regole adottate dalla Camera. Pelosi potrà invocare la propria autorità per consentire il voto a distanza dopo aver ricevuto dal medico del Congresso la notifica su una emergenza sanitaria. I legislatori che non saranno in grado di recarsi in Campidoglio per votare personalmente potranno ora autorizzare un collega a fungere da delegato per votare a loro nome. Il periodo coperto inizia mercoledì e durerà 45 giorni, ma potrà essere rinnovato se necessario. (Nys)