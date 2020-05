Usa: voto per posta, Trump minaccia di togliere fondi a Michigan e Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di trattenere i finanziamenti federali al Michigan dopo che il segretario dello Stato, Jocelyn Benson, ha annunciato che quest'anno tutti gli elettori registrati avrebbero potuto ricevere per posta le domande di voto per assente. Lo riporta il sito "The Hill". Trump ha erroneamente affermato che Benson ha inviato le schede elettorali, e non le domande di voto, agli elettori registrati dello Stato e ha affermato che il passo è stato fatto "illegalmente". Il presidente ha minacciato di trattenere il finanziamento se il Michigan non avesse invertito la rotta, suggerendo che la decisione di Benson avrebbe reso il voto irregolare. Trump in seguito ha minacciato di sospendere i finanziamenti federali in Nevada, che sta organizzando un'elezione delle primarie democratiche per posta, sostenendo che lo Stato stava creando un "grande scenario di frode elettorale" e permettendo alle persone di "imbrogliare alle elezioni". (Nys)