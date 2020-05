Usa: acquisizione Uber-Grabhub, senatori democratici chiedono indagine antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori del Partito ha esortato i regolatori antitrust a monitorare la potenziale acquisizione di GrubHub da parte del colosso Uber e di avviare un'indagine in caso di accordo. Lo riporta il sito "The Hill". Diverse fonti stampa hanno riferito la scorsa settimana che Uber, che gestisce Uber Eats, ha avviato le trattative per acquisire GrubHub, in un accordo che consoliderà due dei principali attori nel settore della consegna dei pasti. "Una fusione di Uber Eats e Grubhub combinerebbe due dei tre maggiori fornitori di app per la consegna di alimenti, e solleverebbe seri problemi di concorrenza in molti mercati in tutto il paese", hanno scritto i senatori Amy Klobuchar, Richard Blumenthal e Cory Booker in una lettera all'assistente procuratore generale Makan Delrahim, e al presidente della Federal Trade Commission, Joseph Simons. I senatori inoltre hanno invitato l'antitrust ad avviare un'indagine se dovesse essere raggiunto un accordo "per garantire che la concorrenza sia preservata". Riporta "The Hill" come DoorDash sia il leader statunitense nella consegna di cibo, con il 45 per cento delle vendite di consegne di pasti il ​​mese scorso. Seguono GrubHub, al 23 per cento, e Uber Eats, al 22 per cento. "La fusione in corso di negoziazione creerebbe un settore in cui i primi due attori controllano il 90 per cento delle vendite", hanno scritto i senatori democratici. (Nys)