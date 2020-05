Farnesina: sottosegretario Scalfarotto presiede riunione ambasciatori nei paesi limitrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Ivan Scalfarotto, ha presieduto oggi una riunione con gli ambasciatori d’Italia nei paesi confinanti e limitrofi. La videoconferenza, riferisce la Farnesina in una nota, è stata l’occasione per un confronto in vista della liberalizzazione dei movimenti, senza obbligo di quarantena, da e per Ue, area Schengen e Regno Unito a partire dal prossimo 3 giugno. Nel corso della riunione sono stati affrontati temi quali la riapertura delle frontiere, lavoratori frontalieri, libera circolazione di persone e merci. “In questa fase delicata di riapertura sul piano nazionale non dobbiamo dimenticare l'urgenza di assicurare un cambio della narrativa con la quale il nostro paese è percepito sul piano esterno da parte dei nostri partner internazionali, in primis europei”, ha affermato Scalfarotto, ringraziando il lavoro finora portato avanti dagli ambasciatori. “Il messaggio che possiamo dare a tutti i nostri vicini è che l'Italia si è sempre dimostrata prudente nella gestione dell'emergenza Covid-19. Per questo è importante ribadire la nostra volontà di cercare soluzioni europee condivise per la revoca alle restrizioni di viaggio e ai controlli alle frontiere in tutta l'Ue. Non accetteremo infatti alcun tipo di discriminazioni né accordi separati tra paesi che escludono l’Italia”, ha concluso il sottosegretario. (Com)