Decreto Liquidità: Pd, fondo garanzia per agenti assicurazioni è una buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione del nostro emendamento al decreto liquidità che permette anche agli agenti di assicurazione, ai subagenti e ai broker, l'accesso al fondo di garanzia è una buona notizia, che va nella direzione di estendere al massimo le tutele a tutte le categorie del mondo del lavoro colpite dagli effetti economici della pandemia. Così in una nota i parlamentari del Partito democratico Alessia Rotta, Umberto Buratti e Mario Morgoni, firmatari dell’emendamento approvato in commissione congiunta Attività produttive e Finanze alla Camera dei deputati. Gli agenti professionisti di assicurazione e le agenzie, si legge nella nota, erano attualmente esclusi dalla possibilità di usufruire dei benefici previsti dal decreto liquidità per il finanziamento alle imprese in relazione all’emergenza. “Questo perché, secondo i requisiti oggi in vigore per l’accesso al fondo di garanzia per Pmi e professionisti, erano assimilati ai colossi assicurativi rappresentati dalle compagnie: ora questa ingiustizia viene finalmente sanata con l’approvazione del nostro emendamento, che restituisce tutele e garanzie anche a questo importante comparto che non è diretta espressione delle compagnie di assicurazione, ma che si organizza in forma di impresa autonoma sul territorio”, si legge nel documento. (Com)