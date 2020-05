Germania: Merkel, non ho ancora deciso se partecipare a riunione G7 negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, non ha ancora deciso se si recherà negli Stati Uniti per rispondere all’invito del presidente statunitense, Donald Trump, a partecipare al vertice del G7 previsto nel mese di giugno. È stata la stessa Merkel ad affermarlo nel corso di un punto stampa, specificando che "sia che si svolga in videoconferenza o in altro modo, combatterò sicuramente per il multilateralismo", sia al summit del G7 sia al G20. Trump sta valutando di tenere il vertice del G7 in presenza e non in videoconferenza, nonostante la crisi provocata dal Covid-19. In precedenza Trump aveva affermato che sta valutando l'ipotesi di celebrare il vertice del G7 a giugno rinunciando al formato della videochiamata per tornare a riunire fisicamente i capi di stato e di governo. “Adesso che il paese sta 'tornando alla Grandezza', sto considerando l'ipotesi di riprogrammare il G7 nella stessa data o in una simile nel leggendario Camp David”, ha scritto il presidente in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Gli altri paesi membri "stanno iniziando la loro ripresa. Sarebbe un grande segnale per tutti, normalizzazione", ha aggiunto Trump. Era stato proprio l'inquilino della Casa Bianca, a marzo, a cancellare la riunione delle sette economie più avanzate nel formato tradizionale, proponendo un incontro virtuale compatibile con l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. (Geb)