Usa: Biden-Burisma, Senato chiama in giudizio Blue Star Strategies

- La commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi degli Stati Uniti ha emesso una citazione in giudizio per Blue Star Strategies, una società che ha legami con l'ucraina Burisma Holdings, nell'ambito di un'indagine di ampia portata sull'operato dell'amministrazione Obama. Lo riporta il sito "The Hill". Il senatore repubblicano Ron Johnson, il presidente della commissione in Senato, ha chiamato a testimoniare Blue Stars mentre indaga l'operato del figlio dell'ex vicepresidente Joe Biden, Hunter, nel ruolo di membro del cda di Burisma Holdings - ruolo che ha ricoperto fino al 2019, momento delle sue dimissioni. Il mandato di comparizione in giudizio richiede a Blue Stars una documentazione risalente dal 1° gennaio 2013 ai giorni nostri "relativa al lavoro per o per conto di Burisma Holdings o persone associate a Burisma". Johnson sta anche chiedendo un colloquio con i migliori funzionari della Blue Star per discutere della testimonianza. (Nys)