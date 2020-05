Decreto Rilancio: Catalfo, andiamo avanti con impegno per assicurare sostegno a imprese, famiglie e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ricorda che "il decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ciò ha permesso all'Inps di avviare, in queste ore, il pagamento del bonus di 600 euro per il mese di aprile per coloro che lo avevano già richiesto a marzo. Somme", continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook, "che nel giro di pochi giorni saranno quindi sui conti correnti di circa 4 milioni di lavoratori. Inoltre, per le famiglie da oggi è possibile richiedere il bonus baby sitter, che può arrivare fino a 1.200 euro per chi non ne aveva usufruito prima e che, a breve, sarà utilizzabile anche per i centri estivi e i servizi per l’infanzia. Andiamo avanti con impegno", conclude Catalfo, "per assicurare, ora più che mai, tutto il sostegno necessario alle nostre imprese, alle famiglie e ai lavoratori". (Rin)