Antimafia: Vitali (FI), Forza Italia non voterà la relazione

- Il gruppo di Forza Italia in commissione Antimafia si asterrà sulla relazione di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Così il senatore Luigi Vitali sulla materia di sistema carcerario. "Tale astensione non è strumentale né rappresentativa di un atteggiamento più morbido nei confronti dei reati di criminalità organizzata, di terrorismo e di traffico di stupefacenti; piuttosto rappresenta la necessità di valutare un articolato che interpreti correttamente le indicazioni della sentenza numero 253/2019 della Corte Costituzionale" continua il parlamentare. In particolare, ha aggiunto, nello stabilire una differenziazione tra i reati di prima fascia dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario e tutti gli altri. (Com)