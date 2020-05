Usa: portavoce Trump, è stato il medico del presidente a prescrivergli l'idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato il medico personale del presidente degli Stati Unit a prescrivergli l'idrossiclorochina come misura preventiva contro il coronavirus, ha spiegato oggi l'addetto stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. Lo riporta il sito "The "Hill". Trump era stato criticato per l'uso di un farmaco considerato ancora non affidabile e con diversi effetti collaterali. "Sì, il medico lo ha prescritto per lui. E lo ha preso dopo aver avuto diverse discussioni con il dottor Conley sulla sua efficacia", ha detto McEnany in conferenza stampa. I commenti di McEnany sono arrivati due giorni dopo che la Casa Bianca aveva rilasciato una breve nota di Sean Conley, il medico di Trump, in cui si diceva che lui e il presidente avevano valutato i benefici dell'assunzione del farmaco anti-malaria per proteggersi dal Covid-19. Ma la lettera non affermava esplicitamente che il medico aveva prescritto idrossiclorochina, né includeva informazioni sul dosaggio di Trump. (Nys)