Usa: due arresti per la fuga di Ghosn dal Giappone, uno è un ex berretto verde

- Le autorità statunitensi hanno arrestato mercoledì un ex soldato delle forze speciali e un altro uomo ricercato dal Giappone con l'accusa di aver consentito la fuga dall'ex capo della Nissan Motor, Carlos Ghosn, fuori dal paese. Lo riporta il "New York Times". I pubblici ministeri federali del Massachusetts hanno dichiarato che l'ex membro delle forze speciali statunitensi, Michael Taylor, 59 anni, e suo figlio, Peter Taylor, 27 anni, hanno aiutato Ghosn a fuggire in Libano l'anno scorso per evitare il processo in Giappone per presunti illeciti finanziari. A gennaio il Giappone ha emesso mandati di arresto per entrambi gli uomini insieme a un terzo, George-Antoine Zayek, in relazione alla facilitazione della fuga del 29 dicembre 2019. I Taylor dovranno apparire in videoconferenza davanti a un giudice federale più tardi oggi. Secondo i procuratori federali, i due presentano un "alto rischio di fuga" e devono quindi rimanere in custodia in attesa della richiesta di estradizione del Giappone. Peter Taylor è stato arrestato a Boston mentre stava per partire per il Libano, dove si è rifugiato l'ex capo dell'alleanza Renault-Nissan, che non ha un trattato di estradizione con il Giappone.(Nys)