Usa: idrossiclorochina, Trump dice che il suo trattamento è quasi terminato

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che il suo trattamento a base di idrossiclorochina, un farmaco anti-malaria che lui usa per prevenire il Covid-19, sta per terminare. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Penso che il regime finirà tra un giorno o due. Penso che sarà tra due giorni", ha detto il presidente, che ha iniziato ad assumere l'idrossiclorochina dopo che un membro dello staff è risultato positivo per il virus. Trump ha ripetutamente difeso la sua decisione di assumere il farmaco, nonostante gli avvertimenti della Food and Drug Administration che non dovrebbe essere utilizzato al di fuori di un ospedale e di un ambiente clinico. Ieri la portavoce di Trump, Kayleigh McEnany, ha dichiarato che il farmaco era sicuro e prescritto dal medico della Casa Bianca. "L'idrossiclorochina è un farmaco in uso da 65 anni per lupus, artrite e malaria. Ha un profilo di sicurezza molto buono, ma come per qualsiasi farmaco e come per qualsiasi prescrizione... nessuno dovrebbe prenderlo senza una prescrizione del proprio medico", ha detto McEnany durante un briefing alla Casa Bianca. (Nys)