Usa: fonti stampa, il dipartimento Difesa continua a finanziare forze di sicurezza afgane

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti non ha trattenuto un miliardo di dollari di finanziamenti dalle forze di sicurezza afghane nonostante la promessa del segretario di Stato, Mike Pompeo, il 23 marzo di tagliare tale somma "immediatamente". Lo riporta la stampa internazionale. Non è chiaro il motivo per cui il taglio non è stato effettuato: l'amministrazione del presidente Donald Trump potrebbe aver deciso di non ridurre i finanziamenti - anche se non è stato annunciato alcun cambiamento di politica - oppure ci potrebbe essere qualche disconnessione tra i dipartimenti di Stato e Difesa, riporta la stampa. "Oggi stiamo annunciando un adeguamento responsabile delle nostre spese in Afghanistan e riducendo immediatamente l'assistenza di 1 miliardo di dollari quest'anno", aveva scritto Pompeo il 23 marzo. Pompeo aveva però rifiutato di dettagliare pubblicamente come sarebbe stato effettuato il taglio. (Nys)