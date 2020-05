Brasile: Bndes approva finanziamento di 1,2 miliardi di dollari per parco eolico a Bahia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha approvato un finanziamento da 1,2 miliardi di real (191 milioni di euro) per la costruzione del parco eolico di Campo Largo, nello stato di Bahia in Brasile. L'infrastruttura dovrebbe generare 361,2 megawatt (Mw) di capacità installata, energia sufficiente per servire 850 mila famiglie nei comuni di Umburanas e Sento Sé, a Bahia. L'investimento totale del progetto raggiunge 1,6 miliardi di real (255 milioni di euro). Grazie al finanziamento il parco eolico potrà entrare nella seconda fase di costruzione. La società responsabile dei lavori ha già ottenuto le licenze di installazione per gli 11 impianti che compongono il progetto. Il parco eolico dovrebbe iniziare a funzionare all'inizio del 2021. (segue) (Brp)