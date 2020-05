Brasile: Bndes approva finanziamento di 1,2 miliardi di dollari per parco eolico a Bahia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Bndes, il progetto utilizzerà in sinergia anche strutture esistenti, come la sottostazione e la linea di trasmissione dei parchi eolici di Campo Largo 1 e Umburanas 1, capaci di produrre per un totale di 686,7 megawatt di capacità installata. Al termine dei lavori oggi finanziati per la realizzazione della seconda fase di costruzione del parco eolico di Campo Largo, la capacità installata complessiva di energia eolica supererà il livello di 1,2 gigawatt (Gw) nello stato di Bahia. (Brp)