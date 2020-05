Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di undici punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo sondaggio mostra come l'ex vicepresidente Usa e candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sia avanti il presidente Donald Trump di almeno 11 punti in un ipotetico confronto nazionale testa a testa. Lo riporta il sito "The Hill". Il 50 per cento degli intervistati, nella rilevazione condotta il mese scorso dalla Quinnipac University, ha dichiarato di voler votare per Biden mentre il 39 per cento ha dichiarato di voler votare per Trump. Cala il sostegno degli elettori per la gestione della pandemia da parte di Trump: il 41 per cento degli intervistati ha dichiarato di approvarlo, in calo rispetto al 46 per cento di aprile. Nel frattempo, il numero di elettori che disapprovano la sua gestione della pandemia di coronavirus è salito al 56 percento dal 51 percento del mese scorso. Anche l'approvazione generale del lavoro del presidente è in declino, scendendo al 42 percento dal 45 percento di aprile. "Cosa ci dicono gli 11 punti di vantaggio Biden? Nella migliore delle ipotesi per la Squadra Trump, significano che la fiducia degli elettori nel presidente Trump è traballante", ha detto Tim Malloy, sondaggista della Quinnipiac University. "Nel peggiore dei casi, con l'aumentare dei casi di coronavirus , Il giudizio di Trump è messo in discussione". Il sondaggio è stato svolto su 1.323 elettori dal 14 al 18 maggio. (Nys)