Cile: coronavirus, passati 50 mila contagi con nuovo record di casi e decessi

- Con 35 decessi e 4038 nuovi contagi il Cile ha registrato due ulteriori record negativi dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus secondo dati diffusi dal governo. Il totale dei contagi a livello nazionale arriva in questo modo a sfondare il tetto delle 50 mila unità con 53617 casi, mentre i decessi sono nel complesso 544. Epicentro della pandemia è in assoluto l'area metropolitana della capitale Santiago, dove si concentra il 90 per cento dei nuovi casi, con 3588 contagi nelle ultime 24 ore. In questo contesto il governo ha prorogato la quarantena generale per un'altra settimana in 42 municipi del paese tra i quali Iquique, Antofagasta, Mejillones e Alto Hospicio oltre ai 38 municipi appartenenti all'area metropolitana della capitale. (segue) (Bua)