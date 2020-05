Usa: Russiagate, la Corte Suprema blocca la consegna di documenti di Mueller alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha temporaneamente bloccato la consegna alla Camera dei Rappresentanti del materiale della Grand jury dell'ex procuratore speciale Robert Mueller, dalla sua indagine sull'interferenza della Russia nelle elezioni del 2016. Lo riporta il "New York Times". Il comitato giudiziario della Camera ha cercato di ottenere i documenti dei testimoni raccolti dai pubblici ministeri dalla squadra di Mueller sul presidente Donald Trump. Il materiale in questione include parti del rapporto di Mueller che sono state redatte per proteggere le informazioni della giuria, nonché le testimonianze e le prove della giuria sottostanti relative a determinate persone ed eventi descritti nel rapporto. La Casa Bianca e il Dipartimento di Giustizia avevano chiesto alla Corte Suprema di bloccare il rilascio del materiale per dare loro il tempo di presentare un ricorso completo. (Nys)