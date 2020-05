Fase 2: Morelli (Lega), tassisti dimenticati da governo, ognuno faccia la sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, dichiara in una nota: "Fa impressione che i tassisti per far sentire la loro voce abbiano organizzato a Milano un flashmob, suonando con il clacson per le vie della città. I tassisti, con un calo dell'90% del loro lavoro, stanno pagando a caro prezzo l'emergenza e lo hanno fatto anche in termini di vite umane. Le esigenze di una categoria che ha lavorato nonostante il lockdown, spesso combattendo a mani nude contro il virus, è evidente che non interessano al governo e ora auspichiamo che tutti quanti gli enti preposti facciano qualcosa per dare una mano ad uscire dalla crisi".(Com)