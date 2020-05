Lavoro: posticipati licenziamenti lavoratori Multiservizi, chiesto parere a Inps su cig

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un parere all'Inps per chiedere la conferma della possibilità di inserire in cassa integrazione i 270 lavoratori di Roma Multiservizi che si occupavano dell'appalto scaduto della raccolta dei rifiuti nelle utenze non domestiche e che adesso la municipalizzata capitolina di secondo livello vorrebbe licenziare. Si è chiuso con questa decisione l'incontro di oggi tra il direttore del Campidoglio Franco Giampaoletti e i lavoratori di Roma Multiservizi accompagnati da Natale Di Cola della Cgil di Roma e Lazio. Il tavolo sarà aggiornato domani alle 13. "Il comune condivide la nostra posizione - spiega Di Cola - e cioè ritiene che i provvedimenti nazionali sul coronavirus impediscano il licenziamento dei lavoratori e dunque la loro possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. L'azienda però continua a negare questa cosa. Così è stato deciso di chiedere all'Inps, che è l'ente che autorizza gli ammortizzatori sociali. Intanto, l'azienda ha ulteriormente posticipato le lettere di licenziamento al 26". Domani poi il sindacato porrà anche altre questioni. Una in particolare "Ama - dice Di Cola - dovrà spiegarci come intende riorganizzare il servizio perché senza rinnovare l'appalto chi andrà a raccogliere i rifiuti nei bar e nei ristoranti?". E come si salveranno i lavoratori? "Non basta l'erogazione degli ammortizzatori sociali serve che Ama riprogrammi il servizio facendo lavorare queste persone con un piano assunzionale per reinternalizzare almeno in parte il servizio". Di Cola poi sottolinea un altro aspetto. "È allucinante che per ottenere una velocità di azione sia stato necessario mettere in campo una mobilitazione di questo tipo che ha messo a rischio la salute delle persone". (Rer)