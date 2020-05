Medio Oriente: Lavrov, Mosca disposta a facilitare dialogo fra Israele e Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha ribadito oggi la disponibilità di Mosca a continuare a facilitare il dialogo tra Israele e Autorità nazionale palestinese (Anp) insieme agli altri membri del Quartetto per il Medio Oriente. È quanto riferisce il ministero degli Esteri russo in una nota diffusa al termine di un colloquio telefonico avvenuto tra lo stesso Lavrov e l’omologo israeliano Gabi Ashkenazi. “La parte russa ha sottolineato la disponibilità, insieme agli altri membri del Quartetto di mediatori internazionali, a proseguire e a riavviare il processo di pace attraverso un dialogo diretto tra israeliani e palestinesi su una base legale internazionale universalmente riconosciuta”, si legge nella dichiarazione. Nel corso del colloquio Lavrov e Ashkenazi si sono inoltre scambiati opinioni sulla Siria, sottolineando in particolare la necessità di normalizzare la situazione nel paese con metodi politici e diplomatici, nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria ed eliminando la minaccia terroristica nel paese in conformità con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel corso del colloquio le due parti hanno infine discusso di numerose altre questioni internazionali e regionali, anche nel contesto della cooperazione multilaterale nella lotta contro la pandemia di coronavirus, conclude la nota. (Rum)