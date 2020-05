Decreto Rilancio: Mipaaf, pubblicata in Gazzetta ufficiale rettifica su fondo Indigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata appena pubblicata in Gazzetta ufficiale la rettifica al decreto Rilancio per quanto riguarda il fondo Indigenti. Lo riferisce in una nota il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il Fondo, che già con il Cura Italia veniva dotato di risorse per 50 milioni di euro, è stato adesso implementato di ulteriori 250 milioni di euro, sempre con la regia del dicastero, e con un duplice obiettivo: sostenere il bisogno alimentare delle famiglie in difficoltà, contrastare lo spreco alimentare. "Per puro errore materiale”, dice il ministro Teresa Bellanova, "il testo pubblicato stamane in Gazzetta ufficiale recava indicazioni sbagliate e imprecise, corrette poi dalla successiva rettifica, così come condiviso nel Consiglio dei ministri in cui il governo ha dato il via libera al decreto Rilancio. Ho voluto fortemente assumere come obiettivo irrinunciabile", continua l'esponente dell'esecutivo, "l’implementazione per 250 milioni di euro del fondo, con il duplice obiettivo di fronteggiare i bisogni delle famiglie e delle persone in difficoltà e al tempo stesso contrastare lo spreco alimentare acquistando esclusivamente prodotti italiani e di qualità. Obiettivi peraltro condivisi pienamente con il tavolo Indigenti", conclude Bellanova, "che torneremo a incontrare domani mattina in videoconferenza". (Com)