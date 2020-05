RPT - Decreto Imprese: Trano (Misto), approvato emendamento a sostegno dei termalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rpt con titolo e testo corretti - La commissione Finanze alla Camera dei deputati sta proseguendo la discussione sul decreto Imprese, ed è stato appena approvato un emendamento di grande aiuto per i termalisti, parte rilevantissima del sistema turistico italiano messo a dura prova dall’emergenza Covid-19 e fondamentale anche per il buon funzionamento del sistema sanitario. Così in una nota il presidente della commissione, il deputato del gruppo Misto Raffaele Trano. “L’emendamento che ho presentato estende infatti alle imprese operanti nel settore termale la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo per le Pmi con altre forme di garanzia già acquisite, per i finanziamenti destinati ad operazioni di investimento immobiliare con durata decennale e importo superiore ai 500 mila euro”, ha detto Trano, sottolineando che si tratta di “una possibilità che il decreto aveva riservato solo al settore turistico e alberghiero”. Un altro passo avanti, ha aggiunto, per consegnare all’Aula un testo maggiormente rispondente alle esigenze del mondo produttivo. (Com)