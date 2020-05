Usa: amministrazione Trump rinvia asta su contratti di locazione petroliferi in New Mexico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha posticipato bruscamente un'asta di contratti di locazione di petrolio e gas nel New Mexico, il cui inizio era stato programmato per stamattina, senza fornire un motivo per il cambio di programma. La portavoce del Bureau of Land Management (BLM) Allison Sandoval ha confermato il ritardo, che è stato annunciato per la prima volta su un sito web del governo. Ha detto che l'agenzia "fornirà ulteriori informazioni in una data futura". Lo riporta la stampa internazionale. I lotti che erano previsti per la vendita si trovano nell'angolo sud-est del New Mexico, sovrapponendosi in parte al Bacino del Permiano, il più grande giacimento petrolifero del mondo. Sarebbe stata la prima asta pubblica di petrolio e gas da quando i future sul greggio degli Stati Uniti sono precipitati brevemente sotto lo zero per la prima volta nella storia, un mese fa, a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus. Gruppi ambientalisti, tra cui WildEarth Guardians, hanno presentato una protesta formale per la vendita alla BLM, sostenendo che l'epidemia di coronavirus ha ridotto le opportunità di discussione pubblica sull'asta. (Nys)