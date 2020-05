Coronavirus: Usa, 92.149 decessi su 1.532.974 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati almeno 1.532.974 casi di coronavirus riportati negli Stati Uniti, e almeno 92.149 persone sono more, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione per il crescente numero di nuovi casi di coronavirus nei paesi poveri, anche se molte nazioni ricche hanno iniziato a emergere dal blocco. L'Oms ha dichiarato che 106 mila nuovi casi di infezione del nuovo coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore, il record in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. "Abbiamo ancora molta strada da fare in questa pandemia", ha detto il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. "Siamo molto preoccupati per i casi in aumento nei paesi a basso e medio reddito". Il dottor Mike Ryan, capo del programma per le emergenze dell'Oms, ha dichiarato: "Raggiungeremo presto il tragico traguardo di cinque milioni di casi". Gli Stati Uniti restano saldamente al primo posto al mondo per numero di decessi e di contagi, rispettivamente circa un terzo e un quarto del totale.(Nys)