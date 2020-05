Usa: Tesla ritira la causa alla contea di Alameda sulla riapertura della fabbrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla ha ritirato una causa federale contro la contea di Alameda in California, che aveva limitato la riapertura della sua fabbrica automobilistica. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk ha ignorato l'ordine della contea e ha rimesso al lavoro i dipendenti della fabbrica durante la settimana dell'11 maggio. Alla fine, la contea di Alameda ha riesaminato i piani di sicurezza di Tesla e gli è stato concesso il permesso di riprendere le attività. La fabbrica di Tesla a Fremont, California, impiega circa 10 mila lavoratori e può produrre circa 40 mila auto ogni anno. Musk aveva minacciato di spostare la sua compagnia fuori dallo Stato e si era rifiutato di interrompere le operazioni nello stabilimento di Fremont, nonostante gli ordini a livello di contea che consentivano solo alle attività essenziali di operare in quel momento. L'11 maggio, Musk ha twittato: "Se qualcuno dev'essere arrestato, arrestate solo me". (Nys)