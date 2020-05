Coronavirus: Usa, l'ex chirurgo generale chiede più dati sul candidato vaccino di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivek Murthy, ex vice ammiraglio del Corpo della Commissione del Servizio Sanitario Pubblico che ha servito come chirurgo generale degli Stati Uniti, cerca ulteriori prove sui risultati positivi annunciati dalla società biotech Moderna, sul suo studio sul vaccino per il coronavirus. "Ero ottimista quando ho sentito la notizia, ma avevo anche fame di ulteriori dati", ha detto Murthy in un'intervista all'emittente "Cnn". In particolare, Murthy è interessato a capire come risponderanno i volontari più anziani. "Lo studio di Moderna è stato condotto su pazienti più giovani, di età compresa tra 18 e 55 anni, persone generalmente in buona salute... Le domande reali verranno quando testeremo questo vaccino nei pazienti più anziani, riconoscendo che sono anche quelli che sono a maggior rischio". Murthy, che è stato il chirurgo generale degli Stati Uniti dal 2014 al 2017, ha affermato di apprezzare i risultati dello studio fino a questo punto, ma mette in guardia dal formulare conclusioni definitive. "Dovremmo vedere lo studio di Moderna come un passo avanti, ma dovremmo prenderlo con un pizzico di sale fino a quando non vedremo tutti i dati... Capisco che la pressione per generare buone notizie in una situazione difficile e stimolante come il Covid-19 è davvero alta. Ma quando pubblichi un comunicato stampa che non ha abbastanza dati, a volte generi più domande che risposte".(Nys)