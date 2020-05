Usa-Cina: Pompeo, risposta di Pechino a Covid-19 ha svelato natura “illiberale” del Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Pechino allo scoppio della pandemia di Covid-19 ci ha aperto gli occhi sulla natura “illiberale” del Partito comunista cinese. Lo ha dichiarato il segretario di Stato usa, Mike Pompeo, nel corso della sua conferenza stampa odierna presso il dipartimento di Stato. “Per diversi decenni abbiamo pensato che il regime sarebbe diventato più simile a noi attraverso il commercio, gli scambi scientifici, la sensibilizzazione diplomatica, l’ingresso nell'Omc (Organizzazione mondiale del commercio) come paese in via di sviluppo. Non è successo. Abbiamo ampiamente sottovalutato il grado in cui Pechino è ideologicamente e politicamente ostile alle nazioni libere. Il mondo intero ora si sta svegliando”, ha attaccato Pompeo. Il Partito comunista cinese, ha poi accusato il segretario di Stato, “ha scelto di distruggere campioni di virus vivi invece di condividerli o chiederci di aiutarli a proteggerli. L'esercito popolare di liberazione ha rivendicato più funzioni nelle acque internazionali del Mar cinese meridionale, ha affondato un peschereccio vietnamita, ha minacciato un cercatore di energia malese e dichiarato un divieto unilaterale di pesca. Gli Stati Uniti condannano questi atti illeciti”, ha affermato Pompeo, che ha poi rinnovato il suo appello per un'indagine internazionale sulle origini del virus, in modo da poter capire “cosa è andato storto e salvare vite umane ora e in futuro”. (segue) (Nys)