Usa: Pelosi contro Trump, non pensavo fosse così sensibile

- Continuano le tensioni tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, nel momento in cui le trattative tra maggioranza e opposizione al Congresso per l'approvazione della quarta fase del maxi-piano di aiuti economici per il coronavirus si stanno facendo più serrate. Il 18 maggio il leader democratico ha definito Trump "obeso patologicamente" mentre commentava la sua decisione di sottoporsi a un trattamento non provato per il coronavirus. Trump all'inizio ha ignorato i commenti di Pelosi, spiegando ai giornalisti ieri dopo un pranzo a Capitol Hill con i senatori del GOP: "Non rispondo a lei. Penso che sia una perdita di tempo". Pochi minuti dopo, Trump ha però definito Pelosi "una donna malata. Ha molti problemi, molti problemi mentali ", ha detto Trump, presentandosi contro le indagini dei democratici sulle interferenze elettorali della Russia. Pelosi, nel frattempo, ha affermato in seguito, "Non sapevo che sarebbe stato così sensibile". "Parla sempre di altre persone... il loro peso, i loro chili", ha detto Pelosi durante un'intervista con l'emittente "Msnbc", ore dopo. (Nys)