Fase 2: Barbieri (Confcommercio Milano), no contributi a pioggia, auspico taglio imposte locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contributi per il rilancio distribuiti sulla base di quanto le categorie sono state colpite e interventi di riduzione delle imposte locali per i commercianti, oltre alla Cosap, anche la tassa di pubblicità, la tassa di soggiorno e la Tari. È quanto chiede al Comune di Milano Marco Barbieri, segretario generale di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, che intervenuto in commissione consiliare commercio, ha parlato di una "riapertura in punta di piedi". "Ad oggi noi abbiamo un'indagine che evidenzia l'apertura di circa il 70 per cento delle attività commerciali su Milano città, principalmente nell'alimentare che è sempre rimasto aperto, poi abbiamo una presenza abbastanza alta sul non alimentari (intorno a 70-80 per cento), mentre la media un po' si abbassa per il settore della ristorazione e l'alberghiero", ha riferito Barbieri, che ha lamentato il mancato preavviso con cui dpcm e ordinanza regionale sono stati pubblicati, con le conseguenti difficoltà organizzative per i commercianti. Quanto al Comune di Milano, il segretario di Confcommercio ha detto: "Mi auguro che in base agli stanziamenti ai Comuni previsti nel decreto Rilancio, ci siano le risorse per dare ulteriori esenzioni alla tassa di occupazione suolo pubblico. Ed eventualmente per permettere l'esenzione di altri contributi locali, come l'imposta di pubblicità e anche con l'imposta di soggiorno. Auspico che ci sia un intervento immediato anche per quanto riguarda la Tari: riteniamo che sia un po' ingiusto emettere un bollettino per i tre mesi di lockdown nei confronti di attività che sono state chiuse e di conseguenza non hanno prodotto questo rifiuto. Anche qualora non si riuscisse nei tecnicismi previsti dal decreto Rilancio o dai tecnicismi previsti dalle varie circolari, anche con una destinazione di risorse del fondo di solidarietà, di cui al Consiglio comunale è stata lasciata dotazione di 9 milioni". (segue) (Rem)