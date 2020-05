Fase 2: Barbieri (Confcommercio Milano), no contributi a pioggia, auspico taglio imposte locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo me - ha poi osservato - questi denari devono essere utilizzati con dei criteri selettivi alle imprese che sono state maggiormente colpite e non distribuiti a pioggia, perché così non pioverebbe per nessuno". Un appello accolto dal capogruppo Pd Filippo Barberis, che ha parlato di "interventi sulle attività più colpite dal lockdown, cercando di selezionare la platea, affinché il contributo sia consistente e non a pioggia. Già settimana prossima vogliamo riuscire a dare delle linee di indirizzo sul fondo di mutuo soccorso e una parte consistente deve essere indirizzata a queste categorie colpite". Il consigliere di Alleanza Civica per Milano, Enrico Marcora, ha proposto invece "uno sconto collegato agli acquisti per le auto che entrano in Area C". "Se l'area C dovesse diventare un'area C in termini di riduzione di costi da noi sarebbe auspicabile. Così evitiamo la situazioni della ciclabile di corso Buenos Aires e di corso Venezia, perché attenzione che il tema della mobilità sostenibile va affrontato in modo molto serio, perché se viene affrontato in modo frettoloso poi succede dal nostro punto di vista un po' di 'casotto'", ha replicato Barbieri. "La ripresa è complicata, c'è una grande sofferenza, ma io sono convinto che le attività imprenditoriali milanesi sono dotate di buono e sano ottimismo e di conseguenza auspichiamo che il tutto possa riprendere nella normalità, sperando che non ci sia uno stop & go rispetto all'epidemia e rispetto al lockdown", ha concluso il segretario di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza. (Rem)