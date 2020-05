Coronavirus: Zicchieri (Lega Lazio), su "caso mascherine" Zingaretti non poteva non sapere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti "poteva non sapere quello che avveniva tra il suo staff e le ditte coinvolte del mascherina-gate? Ci auguriamo per lui che non sapesse nulla". Lo dichiara, in una nota, Francesco Zicchieri, coordinatore del Lazio e vice capogruppo alla Camera della Lega. "Di certo qualche anno fa per molto meno - spiega il parlamentare della Lega - si sarebbe dovuto dimettere. Con il principio del 'non poteva non sapere', infatti, sono state stroncate centinaia di carriere politiche. Ma oggi evidentemente sulla Regione Lazio spira un vento più benevolo e comprensivo. Quel sillogismo giustizialista che ha segnato una stagione della nostra storia recente è un lontano ricordo e oggi per il mascherina-gate pagherà forse un pescetto piccolo piccolo, questo nonostante si tratti di uno scandalo da decine di milioni di euro che in altri tempi e sotto altri simboli di partito avrebbe portato Zingaretti alle dimissioni".(Com)